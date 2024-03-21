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Yeter artık bağırmayı bırakın! Almanya Başbakanından Gazze protestolarına tepki

Yeter artık bağırmayı bırakın! Almanya Başbakanından Gazze protestolarına tepki

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, katıldığı bir açılışta İsrail'in Gazze'deki saldırılarına dikkat çekmek isteyen kişiler tarafından protesto edildi. Scholz, "Yeter artık, bağırmayı bırakın" diyerek tepki gösterdi.

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Almanya’da Leipzig kentinde Leipzig Kitap Fuarı’nın açılışına katılan Başbakan Olaf Scholz, konuşması sırasında İsrail'in Gazze'deki saldırılarına dikkat çekmek isteyen kişiler tarafından protesto edildi.Protestocular Olaf Scholz’un konuşmasını, İsrail’in Gazze saldırılarını kastederek, “Bu bir insani felaket değil, soykırım" sloganlarıyla kesti.

Konuşması protestocular tarafından birkaç kez kesilen Scholz, “Yeter artık, bağırmayı bırakın“ diyerek tepki gösterdi. Scholz, "Hepimizi Leipzig'de bir araya getiren şey bağırmanın gücü değil, kelimelerin gücüdür." dedi.

Salondan çıkmak istemeyen protestocular ile güvenlik güçleri arasında kısa süreli bir arbede yaşandı. Konuşmasının devamına okumanın değerinin her şeyden önce başka bakış açılarına izin vermekte yattığını vurgulayan Scholz, "Her bölümle, her yeni sayfayla, günlük yaşamda bazen aşılamaz görünen farklılıkların üstesinden gelebiliriz." dedi.

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