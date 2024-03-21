Motosiklet ve elektrikli bisiklet çalan 2 kişi tutuklandı

Adana'da bit pazarında 2 motosiklet ve elektrikli bisiklet çalan 2 hırsız polisten kaçamadı. Yakalanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Olay, 18 Mart günü Kocavezir Mahallesi Güney Kuşak Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Abdurrahman D. (35) ve Hüseyin B. (24), bit pazarına alışverişe gelen Ali İhsan K.'ya ait motosikleti, Cemal Ö.'ye ait elektrikli bisikleti ve Özcan D.'ye ait motosikleti dakikalar içerisinde çalarak kayıplara karıştı. Alışverişlerinin ardından araçlarının çalındığını fark eden şahıslar durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda hırsızlık olaylarını Abdurrahman D. ve Hüseyin B.'nin yaptığı belirlendi. Şüphelilerden Abdurrahman D. Seyhan ilçesi Gülbahçesi'nde, Hüseyin B. ise Çınarlı Mahallesi İnönü Caddesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.