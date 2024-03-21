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Polisten kaçan şüpheliden bonzai ele geçirildi

Polisten kaçan şüpheliden bonzai ele geçirildi

Erzincan’da polisleri görünce yaya olarak kaçan bir şüpheli yakalandı. Şüphelinin yapılan üst aramasında 6 parça halinde toplam 4.95 gram bonzai uyuşturucu ele geçirildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan ortak çalışmada ekipleri görünce üzerinde bulunan uyuşturucu maddeyi yere atarak kaçan E.M. isimli şüpheli şahıs yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada ise 6 parça halinde toplam 4.95 gram sentetik kannobinoid (bonzai) uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

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