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İsrail Ordusu Şifa Hastanesi'ni havaya uçurdu! Mahsur kalanlar oruç açamıyor

İsrail Ordusu Şifa Hastanesi'ni havaya uçurdu! Mahsur kalanlar oruç açamıyor

İsrail ordusu aralıksız saldırılarına devam ederken, Gazze kentindeki Şifa Hastanesi'nde bir binayı patlayıcılarla havaya uçurdu.

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El-Aksa televizyon kanalının haberine göre, İsrail güçleri, Gazze kentinin batısında yer alan Şifa Hastanesi'ndeki bir binayı patlayıcılarla havaya uçurdu. Hastanede mahsur kalanların yiyecek ve içecek kıtlığından dolayı 2 gündür oruçlarını açamadığı ifade edildi. Şifa Hastanesi, kentin en büyük ve en donanımlı sağlık merkezi konumunda.

İsrail ordusu, 18 Mart sabahı Gazze kentinin batısındaki Şifa Hastanesi'ne insansız hava araçları ve yoğun silah sesleri eşliğinde baskın düzenlemişti. İsrail ordusundan dün yapılan yazılı açıklamada, Şifa Hastanesi bölgesindeki baskını kapsamında şu ana kadar yaklaşık 90 Filistinlinin hayatını kaybettiği, ordu güçleri ve İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) hastane yerleşkesinde 300'den fazla kişiyi sorguladığı ifade edilmişti.

2 gündür oruç açamıyorlar

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da İsrail güçleri tarafından kuşatmaya alınan Şifa Hastanesi'nde hasta ve sağlık çalışanları ile yerinden edilmiş sivillerin mahsur kaldığı belirtilmişti.Şifa Hastanesi'nde mahsur kalanların yiyecek ve içecek bulamadıkları için 2 gündür oruçlarını açamadığı ifade edildi.

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