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Motosiklet bordüre çarptı, yolcu 10 metre adeta havada uçtu

Motosiklet bordüre çarptı, yolcu 10 metre adeta havada uçtu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosikletin refüj bordürüne çarpması sonucu meydana gelen kazada, motosiklette yolcu olarak bulunan Harun Mete Öztürk, 10 metre havada uçarak asfalta rüştü. Feci kazayı motosiklet sürücüsü Mehmet Ökkeş Akdoğan hafif yaralı olarak atlatırken, ağır yaralanan Öztürk’ün hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Kaza; Hüseyin Avni Akın Caddesi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Sorgun Mahallesi 8134 Sokak istikametinden gelip, 8114 Sokak istikametine gitmekte olan Mehmet Ökkeş Akdoğan’ın kullandığı 07 BOB 516 plakalı motosiklet, Hüseyin Avni Akın Caddesi kavşağına geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle refüj bordürüne çarptı.

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada, çarpmanın etkisiyle havalanan motosiklet 5-6 metre ileriye savrulurken, motosiklet sürücüsü Mehmet Ökkeş Akdoğan (17) ve motosiklette yolcu olarak bulunan Harun Mete Öztürk (15) 10 metre havada uçtuktan sonra asfalta düştü.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, Harun Mete Öztürk’ün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kaza anı güvenlik kamerasında
Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. Görüntülerde motosikletin aşırı hızlı bir şekilde gelerek refüje çarptığı, motosiklet ve motosiklette bulunanların refüjün üzerinde uçarak asfalta saplandığı görüldü.
Motosiklet ve motosiklette bulunanların havada uçtuğu sırada yoldan geçmekte olan aracın sürücüsünün dikkati sayesinde durarak bir facia yaşanmasının önüne geçtiği görüldü.

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