Özgür Özel'den Erdoğan'a çağrı: Bana işareti versin; hemen 120 imzayı veririm

Emekliler seçim öncesi iktidar ve muhalefetin gündemi oldu. AK Parti, emekliler için düzenleme hazırlığı başlattı. Seçim öncesi emekliye seyyanen zam için Meclis'i açmaya çağıran CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Gel, zammı şimdi yapalım. 120 milletvekili teklif edince oluyor. Bana işareti versin; hemen 120 imzayı veririm." dedi.

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AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, emeklilere yönelik çalışma yaptıklarını söyledi. Beklentilerin farkında olduklarını belirten Şahin, "Bu mesele ile ilgili de çalışmalar var. Çalışmalar olgunlaşınca sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyu ile paylaşacaktır." dedi. Kulislerde "emekli kart'ın çıkarılacağı söyleniyor.

Seçime sayılı günler kala emekliler iktidar ve muhalefet arasında paylaşılamıyor. Taraflar arasında düello devam ederken, son açıklama CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi.

Özel, "Seçim öncesi emeklilerle ilgili bir girişim olabilir mi?" sorusuna Erdoğan'ı seçim öncesi seyyanen zam için Meclis'i açmaya çağırdı.

"Gel zammı şimdi yapalım"

Sözcü yazarı İsmail Saymaz'a konuşan Özel, emeklilere yönelik hazırlıkların seçim kaygısıyla yapıldığını ileri sürdü. Saymaz, Özel'in emekliler için yaptığı çağrıyı yazısına taşıdı:

"Ama seyyanen zam yapacaksa, ona şu çağrıda bulunuyorum:

Yedişer bin TL zam yapmaya varsa, son hafta demeyelim. Meclisi açalım zammı yapalım. Sonraya bırakmasın. "Zam yapacağım" deyip sonraya bırakırsa bir dahaki seçime kadar yapmaz. Gel, zammı şimdi yapalım. 120 milletvekili teklif edince oluyor. Bana işareti versin; hemen 120 imzayı veririm. Gelecek hafta Meclis'i açalım emekliye zammı yapalım. Samimiyse meclisi açmayı teklif ediyorum."

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