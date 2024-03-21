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Down sendromlu bireylerin polis olma hayalleri bir günlüğüne gerçek oldu

Down sendromlu bireylerin polis olma hayalleri bir günlüğüne gerçek oldu

Bingöl Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören Down sendromlu bireyler, sembolik olarak bir günlüğüne polis oldu.

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Bingöl İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü etkinlikleri çerçevesinde anlamlı bir çalışma yaptı. Bingöl Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören Down sendromlu bireylerin polislik hayallerini gerçekleştiren Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, çocuklara üniforma giydirerek, günlük yapılan uygulamalara götürdü. İlk olarak Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne giden özel bireyler, burada polis ağabeyi ve ablalarıyla birlikte vatandaşların işlemini yaptı. Ardından uygulama noktasında araçları durduran Down sendromlu bireyler, kimlik kontrolü işlemlerini gerçekleştirdi. Vatandaşlara bilgilendirme broşürü de dağıtan özel bireyler, son olarak Motosikletli Yunus Timleri ile uygulamalara katıldı.

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