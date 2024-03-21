BIST 9.084
DOLAR 32,42
EURO 35,47
ALTIN 2.298,69
HABER /  SPOR

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off programı belli oldu

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off programı belli oldu

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final eşleşmelerinin maç programı belli oldu.

Abone ol

Ligde normal sezonun sona ermesiyle play-off heyecanı yaşanacak. Play-off çeyrek final serilerinde 2 galibiyete ulaşan takım, adını yarı finale yazdıracak.

Yarı finallerde Fenerbahçe Alagöz Holding-BOTAŞ/Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor-Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Beşiktaş BOA-Nesibe Aydın/OGM Ormanspor-ÇBK Mersin eşleşmelerinin galipleri karşılaşacak.

Play-off çeyrek final maçlarının programı şöyle:

23 Mart Cumartesi:

14.00 OGM Ormanspor-ÇBK Mersin (M. Sait Zarifoğlu)

15.00 Fenerbahçe Alagöz Holding-BOTAŞ (Fenerbahçe Metro Enerji)

15.00 Beşiktaş BOA-Nesibe Aydın (BJK Emlakjet Spor Kompleksi)

17.30 Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Kocaeli Atatürk)

25 Mart Pazartesi:

13.00 ÇBK Mersin-OGM Ormanspor (Edip Buran)

14.00 Nesibe Aydın-Beşiktaş BOA (TOBB ETÜ)

15.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor (Ahmet Cömert)

17.30 BOTAŞ-Fenerbahçe Alagöz Holding (Ankara)

27 Mart Çarşamba (Gerekirse):

OGM Ormanspor-ÇBK Mersin

Fenerbahçe Alagöz Holding-BOTAŞ

Beşiktaş BOA-Nesibe Aydın

Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor-Galatasaray Çağdaş Faktoring

ÖNCEKİ HABERLER
Akaryakıta çifte zam pompaya yansıdı! İşte güncel akaryakıt fiyatları
Akaryakıta çifte zam pompaya yansıdı! İşte güncel akaryakıt fiyatları
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Annesiyle birlikte otomobilin çarptığı minik Ali yaşam mücadelesini kaybetti
Annesiyle birlikte otomobilin çarptığı minik Ali yaşam mücadelesini kaybetti
2023 yılında gayrimenkul satanlar dikkat!
2023 yılında gayrimenkul satanlar dikkat!
Cani ev sahibinin kira intikamı! Eve zorla girip...
Cani ev sahibinin kira intikamı! Eve zorla girip...
Ramazanda yeterli sıvı alamamak, o hastalığı doğrudan etkiliyor
Ramazanda yeterli sıvı alamamak, o hastalığı doğrudan etkiliyor
Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanı belli oldu
Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanı belli oldu
Down sendromlu bireylerin polis olma hayalleri bir günlüğüne gerçek oldu
Down sendromlu bireylerin polis olma hayalleri bir günlüğüne gerçek oldu
Motosiklet bordüre çarptı, yolcu 10 metre adeta havada uçtu
Motosiklet bordüre çarptı, yolcu 10 metre adeta havada uçtu
Özgür Özel'den Erdoğan'a çağrı: Bana işareti versin; hemen 120 imzayı veririm
Özgür Özel'den Erdoğan'a çağrı: Bana işareti versin; hemen 120 imzayı veririm
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
İsrail Ordusu Şifa Hastanesi'ni havaya uçurdu! Mahsur kalanlar oruç açamıyor
İsrail Ordusu Şifa Hastanesi'ni havaya uçurdu! Mahsur kalanlar oruç açamıyor