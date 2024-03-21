BIST 9.084
DOLAR 32,42
EURO 35,50
ALTIN 2.298,54
HABER /  GÜNCEL

Akaryakıta çifte zam pompaya yansıdı! İşte güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıta çifte zam pompaya yansıdı! İşte güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatlarına gelen zamların ardı arkası kesilmiyor. Bugün itibarıyla Benzine 1 lira 37 kuruş, motorine ise 1 lira 13 kuruş zam geldi. Yeni fiyatlar pompaya yansırken, motorinin litresi 43,45 liradan, benzinin litresi ise ortalama 43,03 liradan satışa sunuldu.

Abone ol

Türkiye'de yaşanan ekonomik dalgalanmalar, döviz kurlarındaki değişiklikler ve uluslararası petrol piyasasındaki hareketlilik, vatandaşların günlük hayatlarını etkileyen birçok faktörü de beraberinde getiriyor. Son günlerde ise akaryakıt fiyatlarındaki artışlar, sürücülerin bütçelerini olumsuz yönde etkiliyor. Bugün yaşanan gelişmelere göre, beş günün ardından benzine 1 lira 37 kuruş, motorine ise 1 lira 13 kuruş zam geldi. Bu şekilde litre fiyatları 43 liranın üstüne çıktı.

21 Mart 2024 tarihli güncel verilere göre, İstanbul'da motorinin litresi 43,45 liradan, benzinin litresi ise ortalama 43,03 liradan satılmaktadır.

Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesi süreci oldukça karmaşıktır ve birçok faktörü içerir. Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları, Gümrüksüz Rafineri Fiyatı'na ÖTV ve EPDK paylarının eklenmesiyle hesaplanır. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı ise, uluslararası piyasalarda belirlenen CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük döviz kuru üzerinden belirlenir.

ÖNCEKİ HABERLER
Annesiyle birlikte otomobilin çarptığı minik Ali yaşam mücadelesini kaybetti
Annesiyle birlikte otomobilin çarptığı minik Ali yaşam mücadelesini kaybetti
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
2023 yılında gayrimenkul satanlar dikkat!
2023 yılında gayrimenkul satanlar dikkat!
Cani ev sahibinin kira intikamı! Eve zorla girip...
Cani ev sahibinin kira intikamı! Eve zorla girip...
Ramazanda yeterli sıvı alamamak, o hastalığı doğrudan etkiliyor
Ramazanda yeterli sıvı alamamak, o hastalığı doğrudan etkiliyor
Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanı belli oldu
Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanı belli oldu
Down sendromlu bireylerin polis olma hayalleri bir günlüğüne gerçek oldu
Down sendromlu bireylerin polis olma hayalleri bir günlüğüne gerçek oldu
Motosiklet bordüre çarptı, yolcu 10 metre adeta havada uçtu
Motosiklet bordüre çarptı, yolcu 10 metre adeta havada uçtu
Özgür Özel'den Erdoğan'a çağrı: Bana işareti versin; hemen 120 imzayı veririm
Özgür Özel'den Erdoğan'a çağrı: Bana işareti versin; hemen 120 imzayı veririm
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
İsrail Ordusu Şifa Hastanesi'ni havaya uçurdu! Mahsur kalanlar oruç açamıyor
İsrail Ordusu Şifa Hastanesi'ni havaya uçurdu! Mahsur kalanlar oruç açamıyor
CHP'de seçime 10 gün kala sürpriz istifa! Yoruldum dedi duyurdu
CHP'de seçime 10 gün kala sürpriz istifa! Yoruldum dedi duyurdu