Akaryakıta çifte zam pompaya yansıdı! İşte güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatlarına gelen zamların ardı arkası kesilmiyor. Bugün itibarıyla Benzine 1 lira 37 kuruş, motorine ise 1 lira 13 kuruş zam geldi. Yeni fiyatlar pompaya yansırken, motorinin litresi 43,45 liradan, benzinin litresi ise ortalama 43,03 liradan satışa sunuldu.

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Türkiye'de yaşanan ekonomik dalgalanmalar, döviz kurlarındaki değişiklikler ve uluslararası petrol piyasasındaki hareketlilik, vatandaşların günlük hayatlarını etkileyen birçok faktörü de beraberinde getiriyor. Son günlerde ise akaryakıt fiyatlarındaki artışlar, sürücülerin bütçelerini olumsuz yönde etkiliyor. Bugün yaşanan gelişmelere göre, beş günün ardından benzine 1 lira 37 kuruş, motorine ise 1 lira 13 kuruş zam geldi. Bu şekilde litre fiyatları 43 liranın üstüne çıktı.

21 Mart 2024 tarihli güncel verilere göre, İstanbul'da motorinin litresi 43,45 liradan, benzinin litresi ise ortalama 43,03 liradan satılmaktadır.

Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesi süreci oldukça karmaşıktır ve birçok faktörü içerir. Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları, Gümrüksüz Rafineri Fiyatı'na ÖTV ve EPDK paylarının eklenmesiyle hesaplanır. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı ise, uluslararası piyasalarda belirlenen CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük döviz kuru üzerinden belirlenir.