Emekli maaşlarında yeni dönem! Maaşları emeklilik yaşı belirleyecek

Haziran ayına kadar tamamlanması planlanan yeni emekli maaş sistemi ile emekli aylıklarının hesaplanmasında köklü değişiklikler yolda. Yeni sistem ile emekli aylıklarının hesaplanmasında emeklilik yaşı belirleyici olacak.

Abone ol

Emeklilerin maaşlarında büyük bir değişime gidiliyor. İşte yeni emeklilik sisteminde başlık başlık ayrıntılar:

Emeklilik yaşı, emeklinin maaşının belirlenmesinde kilit rol oynayacak. Yeni Şafak gazetesinin haberine göre daha erken yaşta emekli olanlar daha düşük, daha genç yaşta emekli olanlar ise daha yüksek taban aylık alacak. Yani 50 yaşında emekli olan bir vatandaş ile 65 yaşında emekli olan bir vatandaş farklı taban aylık alacak.

10 bin TL alan emeklilere destek

16 milyon emekliden 13 milyona yakını asgari ücretin altında maaş alıyor. 6 milyon emekli ise 10 bin TL maaş ile geçinmeye çalışıyor. Bu sistemin düşük maaş alan emekliler için faydalı olması bekleniyor.

Sistem nasıl işleyecek?

Emeklilik yaşı sigortalılık süresine göre farklı taban aylık tabloları oluşturulacak. 59 yaşında emekli olan bir vatandaş en düşük 17 bin TL emekli maaşı alacak. Sigortalı çalışma süresi ve prim ödemesi gibi etkenler maaşı daha da artırabilecek. 10 bin TL emekli aylığı alan 6,5 milyondan fazla emekli, zammını 10 bin TL'nin üzerinde alacak.

Emeklilikte yeni düzenlemenin Haziran ayına kadar İş Kanunu'na eklenmesi planlanıyor. Emeklilikte intibak düzenlemesi ise henüz gündemde yok.