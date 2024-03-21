BIST 9.181
DOLAR 32,00
EURO 34,69
ALTIN 2.237,37
HABER /  EKONOMİ

Ziraat Bankası 300 milyon dolarlık uzun vadeli dış finansman işlemi gerçekleştirdi

Ziraat Bankası 300 milyon dolarlık uzun vadeli dış finansman işlemi gerçekleştirdi

Ziraat Bankası'nın, İngiltere'nin uluslararası ölçekteki bir yatırım bankasıyla 300 milyon dolarlık 4 yıl vadeli, teminatlı dış finansman işlemi gerçekleştirdiği bildirildi.

Abone ol

Bankadan yapılan açıklamada, Ziraat Bankası'nın, istikrarlı ve dengeli büyüme stratejileri doğrultusunda dış finansman kaynaklarını çeşitlendirdiği ve uzun vadeli borçlanma imkanlarını artırdığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda, İngiltere'nin uluslararası ölçekteki bir yatırım bankasıyla 300 milyon dolar tutarında, 4 yıl vadeli, teminatlı dış finansman işlemi gerçekleştirilmiştir. Son dönemde Türkiye ekonomisinde görülen olumlu gelişmeler ve uygulanan program kapsamında atılan adımlar neticesinde, ülkemiz bankacılık sektörüne olan güvenin hızlanarak artmaya devam ettiği görülmektedir." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin kredibilite artışının, uluslararası finans sistemine başarılı entegrasyonuna katkı sağlarken, iyileşen koşullarda uluslararası nitelikli fon akışının sürmesine ve uluslararası paydaşlarla işbirliklerinin güçlenerek devam etmesine destek verdiği vurgulanan açıklamada, "Dış finansmanda derinleşme ve çeşitlendirme stratejimiz, önümüzdeki dönemlerde de kararlılıkla sürdürülecektir." denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Macaristan'a konuk olacak
A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Macaristan'a konuk olacak
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Eskişehir’de Mart kapıdan baktırdı
Eskişehir’de Mart kapıdan baktırdı
İkinci el otoda en çok satılan markalar belli oldu
İkinci el otoda en çok satılan markalar belli oldu
Doğal gaz tüketim desteği ödemeleri başladı! Kimler başvurabilir?
Doğal gaz tüketim desteği ödemeleri başladı! Kimler başvurabilir?
Bir takside 9 düzensiz göçmen yakalandı!
Bir takside 9 düzensiz göçmen yakalandı!
Emine Erdoğan'dan Nevruz Bayramı paylaşımı
Emine Erdoğan'dan Nevruz Bayramı paylaşımı
Erkek arkadaşını öldüren yabancı uyruklu kadının 18 yıla kadar hapsi istendi
Erkek arkadaşını öldüren yabancı uyruklu kadının 18 yıla kadar hapsi istendi
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off programı belli oldu
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off programı belli oldu
Akaryakıta çifte zam pompaya yansıdı! İşte güncel akaryakıt fiyatları
Akaryakıta çifte zam pompaya yansıdı! İşte güncel akaryakıt fiyatları
Annesiyle birlikte otomobilin çarptığı minik Ali yaşam mücadelesini kaybetti
Annesiyle birlikte otomobilin çarptığı minik Ali yaşam mücadelesini kaybetti
2023 yılında gayrimenkul satanlar dikkat!
2023 yılında gayrimenkul satanlar dikkat!