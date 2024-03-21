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Şırnak'ta DEM Parti mitingi sonrası ortalık karıştı: Çok sayıda gözaltı var

Şırnak'ta DEM Parti mitingi sonrası ortalık karıştı: Çok sayıda gözaltı var

Şırnak’ın Cizre ilçesinde DEM Parti tarafından düzenlenen Nevruz kutlaması sonrası izinsiz gösteri düzenleyen ve polise saldıran gruba ekipler müdahale etti.

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Yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Şırnak Cizre'de DEM Parti mitingi sonrası izinsiz gösteri düzenleyenler ortalığı karıştırdı. DEM Parti tarafından Cumhuriyet Mahallesi'nde düzenlenen Nevruz kutlamasının sonunda yüzleri maskeli bir grup, polise taşlarla saldırdı.

Polisin 'dağılın' uyarılarına rağmen eylemlerini sürdüren gruba polis, gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etti.

Ara sokaklarına kaçan grup, polis ekibinin müdahalesiyle dağıtıldı.

Çok sayıda gözaltına alındı

İzinsiz gösteri düzenleyip polis ve polis araçlarına saldırdıkları tespit edilen birçok kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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