BIST 9.181
DOLAR 32,00
EURO 34,69
ALTIN 2.237,37
HABER /  GÜNCEL

AFAD duyurdu, Akdeniz açıklarında ve Çankırı'da deprem oldu!

AFAD duyurdu, Akdeniz açıklarında ve Çankırı'da deprem oldu!

Son dakika AFAD'dan yapılan açıklamada, Akdeniz açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Saat 09:16'da meydana gelen depremin derinliği ise 7.7 kilometre.

Abone ol

Son dakika AFAD'dan yapılan açıklamada, Akdeniz açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Saat 09:16'da meydana gelen depremin derinliği ise 7.7 kilometre.

Bir deprem de Çankırı'da oldu!

Çankırı'da 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Birçok vatandaş gerçekleşen depremi hissederken bazı vatandaşlar ise hissetmediğini dile getirdiler. 3.5 büyüklüğünde olan deprem geçtiğimiz sene gerçekleşen Kahramanmaraş depremini akıllara getirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Mahallenin sucusu süngerle kaplı gizli bölmede çocuklara yıllarca cinsel istismarda bulunmuş!
Mahallenin sucusu süngerle kaplı gizli bölmede çocuklara yıllarca cinsel istismarda bulunmuş!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Alper Gezeravcı, Adana Kebaba hayran kaldı
Alper Gezeravcı, Adana Kebaba hayran kaldı
Bolu, Türkiye’nin bu sene en soğuk ili oldu
Bolu, Türkiye’nin bu sene en soğuk ili oldu
EPDK duyurdu! Elektrik faturasında o bedel artık alınmayacak!
EPDK duyurdu! Elektrik faturasında o bedel artık alınmayacak!
Bursaspor - Kırklarelispor maçının biletleri satışa çıktı
Bursaspor - Kırklarelispor maçının biletleri satışa çıktı
Şırnak'ta DEM Parti mitingi sonrası ortalık karıştı: Çok sayıda gözaltı var
Şırnak'ta DEM Parti mitingi sonrası ortalık karıştı: Çok sayıda gözaltı var
Milli Eğitim Bakanlığı değişikliği duyurdu! Öğrencilere sosyal etkinlik içerikli yeni karneler dağıtılacak
Milli Eğitim Bakanlığı değişikliği duyurdu! Öğrencilere sosyal etkinlik içerikli yeni karneler dağıtılacak
Acun Ilıcalı'nın futbola yatırımı devam edecek!
Acun Ilıcalı'nın futbola yatırımı devam edecek!
Neuralink duyurdu: Beyin çipi yerleştirilen kişi düşünce yoluyla satranç oynadı!
Neuralink duyurdu: Beyin çipi yerleştirilen kişi düşünce yoluyla satranç oynadı!
Yüksekova’da un değirmeni sular altında kaldı
Yüksekova’da un değirmeni sular altında kaldı
Yolcu dolu minibüs bahçe duvarına çarptı: 5 yaralı
Yolcu dolu minibüs bahçe duvarına çarptı: 5 yaralı