AFAD duyurdu, Akdeniz açıklarında ve Çankırı'da deprem oldu!

Son dakika AFAD'dan yapılan açıklamada, Akdeniz açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Saat 09:16'da meydana gelen depremin derinliği ise 7.7 kilometre.

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Son dakika AFAD'dan yapılan açıklamada, Akdeniz açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Saat 09:16'da meydana gelen depremin derinliği ise 7.7 kilometre.



Bir deprem de Çankırı'da oldu!



Çankırı'da 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Birçok vatandaş gerçekleşen depremi hissederken bazı vatandaşlar ise hissetmediğini dile getirdiler. 3.5 büyüklüğünde olan deprem geçtiğimiz sene gerçekleşen Kahramanmaraş depremini akıllara getirdi.

