Mahallenin sucusu süngerle kaplı gizli bölmede çocuklara yıllarca cinsel istismarda bulunmuş!

Süngerle kaplayarak ses izolasyonu sağladığı dükkânındaki bir odada çocuklara cinsel istismarda bulunduğu ve o anları kayıt altına aldığı gerekçesiyle tutuklanan 60 yaşındaki sucu Metin Şenay’a 196 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise yargı sürecinin yakın takipçisi olacaklarını bildirirdi.

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Metin Şenay (60) İstanbul Bağcılar’da sucu dükkânı işletiyordu. 2009 yılında Gaziosmanpaşa’da bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle Bakırköy Adliyesi’nde yargılanmış ama delil yetersizliğinden beraat etmişti. Bu olayın ardından Gaziosmanpaşa’daki dükkânını Bağcılar’a taşıdı ve adeta kendisine yeni bir hayat kurdu.

Hürriyet'te Burcu Purtul Uçar'ın haberine göre 24 Mayıs 2023 günü, 11 yaşındaki M.Y.’yi okuldan alarak dükkânına götürdüğü belirlenince polis baskın düzenledi. M.Y. dükkânın arkasındaki bir odada yarı baygın halde bulundu. Odanın duvarları çığlık seslerinin dışarıdan duyulmaması için süngerle kaplanmıştı. Zifiri karanlık olan odanın duvarlarında kan lekeleri vardı ve küçük kağıtlar yapıştırılmıştı. Kağıtlara “Söz dinle”, “Kesinlikle bağırma”, “Ağlama”, “Sus”, “Konuşurken fısıltıyla konuş”, “Dükkâna biri gelirse kesinlikle konuşma”, “Ben ne dersem yap”, “Sözümü dinlemezsen çok acı veririm ve çok döverim” ve “Gerekirse seni öldürürüm” notları yazılmıştı.

Felç geçirene kadar istismar etmiş

Gözaltına alınan Metin Şenay’ın telefonundan yüzlerce video çıktı. Videolarda başka mağdur çocuklar da vardı. O çocuklardan biri olan R.Ş. şimdilerde 19 yaşındaydı. R.Ş. 10 yıl boyunca Metin Şenay’ın istismarına maruz kalmış ve felç geçirmişti. R.Ş. poliste verdiği ifadesinde yaşadıklarını, “Korkumdan aileme söyleyemedim. Metin Şenay’ı 4-5 yaşımdan beri tanırım. Beni dükkânına çağırıyordu. Gitmeyince kızıyordu. Öldürürüm diyerek tehdit ediyordu. Bana, ‘Ben seninle evleneceğim. Çocuğumuz olsun’ diyordu. İlk olay 5 yaşında yaşandı. Son olay ise ben 9’uncu sınıftayken. Cinsel ilişkiye girerken videoya çekiyordu. Felç geçirene kadar bu devam etti” diye anlattı.

Metin Şenay’ın telefonunda videoları bulunan 13 yaşındaki M.Ö. ile 14 yaşındaki E.Ö. ise baldızının çocuklarıydı. Metin Şenay bu çocukların ailesiyle altlı üstlü dairelerde oturuyordu. İki çocuğa ait videolar 2019 ile 2023 tarihleri arasında kayıt altına alınmıştı. M.Ö. ile E.Ö.’nün ailesinin yaşananlardan haberinin olmadığı belirlendi. İki çocuk pedagog eşliğinde verdikleri ifadelerinde yaşadıklarını anlattı ve şikâyetçi oldu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma sonunda hazırladığı iddianamede, Metin Şenay’ın 4 çocuğa yönelik eylemleri nedeniyle 196 yıl hapisle cezalandırılması istendi.

Bakanlıktan açıklama: Yargı sürecinin yakın takipçisi olmayı sürdüreceğiz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan gelen açıklama şöyle:

Dün bazı basın yayın organlarında "Gizli Bölmede Nefessiz Bırakılan Çocuklar" başlığıyla yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

Haberlere konu olan şahsın tutuklu olarak yargılandığı soruşturma sürecini en başından beri yakından takip ederek davanın açılması ile birlikte müdahillik talebinde bulunduk.

Haberlerde ismi geçen 2 çocuğumuz 17.11.2023 tarihinden itibaren devlet korumasında bulunmakta, istismara uğradığı iddia edilen diğer çocuklarımızla ilgili mesleki çalışmalar ise sürdürülmektedir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak tutuklu yargılanan şahsın en ağır cezayı alması için yargı sürecinin yakın takipçisi olmayı sürdüreceğiz.