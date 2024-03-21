Borsa İstanbul'da gong Odine için çaldı

Odine, bugün düzenlenen gong töreninin ardından Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı.

Abone ol

Ulusal ve uluslararası telekomünikasyon şirketlerine 2000'den bu yana şebeke yazılımları ve telekom mühendislik çözümleri sunan Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ, Borsa İstanbul'da Yıldız Pazar'da "ODINE" kodu ile işlem görecek.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ (TSKB) liderliğinde ve Yatırım Finansman Menkul Değerler AŞ eş liderliğinde 13-14-15 Mart'ta gerçekleştirilen halka arzda, Odine'in 44 milyon 200 bin adet hissesi 30 liradan satıldı ve halka arz büyüklüğü 1,3 milyarı aştı.

Halka arz büyüklüğünün 6 katı talep geldi, bunun yüzde 16,3'ü karşılandı ve Odine'e 3,3 milyon yatırımcı ortak oldu. Payların yüzde 60'ının bireysel yatırımcıya, yüzde 35'inin yurt içi kurumsal yatırımcıya, yüzde 5'inin de yurt dışı kurumsal yatırımcıya tahsis edildiği halka arzda, bireysel yatırımcıdan gelen talebin yüzde 39,1'i, yurt içi kurumsal yatırımcıdan gelen talebin yüzde 7,9'u, yurt dışı kurumsal yatırımcıdan gelen talebin ise yüzde 33'ü karşılandı.

Sermayesinin yüzde 40'ı borsaya kote olan Odine'in bir yıl boyunca dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde ek bir satış yapılmayacak.

Odine'in borsada işlem görmeye başlaması nedeniyle düzenlenen gong törenine, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Odine Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Alper Tunga Burak, Odine Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fırat Kerim Ersoy, Yönetim Kurulu üyeleri Tarkan Alagöz, Ali Yöney ile TSKB Genel Müdür Yardımcısı Poyraz Koğacıoğlu ve Yatırım Finansman Genel Müdürü Eralp Arslankurt katıldı.

"Yatırımcılarımızın teknoloji şirketlerine ilgisi çok kıymetli"

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Ergun, törendeki konuşmasında, nitelikli insan kaynağı ve genç nüfusuyla dijital dönüşümün hızla arttığı Türkiye'de yatırımcıların teknoloji şirketlerine ilgisini çok kıymetli bulduğunu belirtti.

Ergun, "Bugün borsamız ailesine katılan değerli şirketimiz, geliştirdiği çözümlerle yerli teknolojilerin küresel bir değere dönüşebilmesi için halka arz gelirinin önemli bir kısmını uluslararası hedeflerini destekleyecek yatırımlara ayırmıştır. Teknoloji yatırımlarıyla büyüyerek, kendisine katılan yeni yatırımcılarıyla birlikte yoluna devam edecek olan şirketimize başarılar diliyorum. Bu başarılı halka arzda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başta şirketimizin değerli yöneticilerini, aracı kurumumuzun özverili çalışanlarını tebrik ediyorum. Odine Solutions Teknoloji'ye Borsamız ailesine hoş geldiniz diyor, bu halka arzın sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

"Halka açılmak bu topraklarda üretilen teknolojiyi global pazarlara taşımak anlamına geliyor"

Odine Yönetim Kurulu Başkanı Burak da halka arza ilgi gösteren yatırımcılara teşekkür etti, Borsa İstanbul'a paylarının 6 katı talep ve 3,3 milyon yatırımcıyla "merhaba" dediklerini söyledi.

Burak, "Halka arzımıza gelen bu yoğun talep bizim için çok büyük bir gurur vesilesi oldu. Biz bugüne kadar pek çok platformda, halka açılmayı finansman kaynağı için değil, kurumsallaşmayı bir adım daha ileri götürmek ve Türkiye'de ispatladığımız rüştümüzü, global pazarlarda da ispatlamak için istediğimizi dile getirdik. Bizim için halka açılmak, bu topraklarda üretilen teknolojiyi global pazarlara taşımak anlamına geliyor." diye konuştu.

Yerli ve milli teknolojiye yapılan yatırımların öneminin gün geçtikçe daha da arttığını kaydeden Burak, Odine olarak kendilerinin de yerli ve milli teknolojiye olan bağlılıklarını sürdürerek Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecine liderlik etmeyi hedeflediklerini belirtti.

Burak, "Bir noktanın altını çizmek isterim; yatırımcılarımız borçsuz ve güçlü nakit pozisyonu olan, ama en önemlisi çok stratejik bir alan olan telekomünikasyon dünyasında fark yaratmakta kararlı bir şirkete ortak oldular. Biz de onlardan aldığımız bu yeni güçle ülkemizin telekomünikasyon altyapısını güçlendirmek ve yerli teknolojiyi geliştirerek uluslararası alanda rekabet edebilir konuma getirmek için yürüttüğümüz çalışmaları daha da hızlandıracağız." dedi.