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Önce motorin sonra benzin... Bu kez LPG'ye zam yolda

Önce motorin sonra benzin... Bu kez LPG'ye zam yolda

Akaryakıt grubunda son olarak benzine ve motorine gelen zamlar oldukça cep yakarken, bu kez de LPG'ye zam yolda. Yarından geçerli olmak üzere LPG'ye 45-50 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

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Ekonomik dengelerin hassas bir şekilde dengelediği bir dönemde, vatandaşlar yakından takip ettikleri akaryakıt fiyatlarıyla ilgili yeni bir zam haberiyle karşı karşıya kaldı. Brent petrol fiyatlarındaki artışlar ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, benzin ve motorin fiyatlarında 5 gün aranın ardından ikinci bir zammı beraberinde getirdi.

Akaryakıta çifte zam pompaya yansıdı

Son zamla birlikte, benzinin litresine 1 lira 37 kuruş, motorinin litresine ise 1 lira 13 kuruş zam yapıldı. Bu artışlar, zamlı fiyatların pompa fiyatlarına yansımasıyla birlikte, benzinin ve motorinin litresinin 43 liranın üstüne çıktığını gözler önüne serdi. Geçen hafta cuma günü de benzer bir zamla karşılaşan vatandaşlar, yakıt masraflarının artmasıyla bütçe planlamalarında yeniden düzenlemeler yapmak zorunda kaldı.

LPG'ye zam yolda

21 Mart 2024 tarihli güncel verilere göre, İstanbul'da motorin litre fiyatı 43,45 liradan, benzinin litresi ise ortalama 43,03 liradan satılıyor. Ancak, bu artışlarla sınırlı kalmayacak. Yakıt tedarikçileri, yarından itibaren geçerli olmak üzere LPG grubunda litre başına 45-50 kuruşluk bir fiyat artışı öngörüyorlar. İstanbul'da LPG'nin litresi şu an 21,95 liradan satılıyor.

Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesi, karmaşık bir süreci içerir. Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları, Gümrüksüz Rafineri Fiyatı'na ÖTV ve EPDK paylarının eklenmesiyle hesaplanıyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı ise, uluslararası piyasalarda belirlenen CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük döviz kuru üzerinden belirleniyor. Bu karmaşık hesaplama süreci, akaryakıt fiyatlarının her değişiminde etkili olan faktörlerin başında geliyor.

LPG
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