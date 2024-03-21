CHP’deki büyükşehir AK Parti’ye geçebilir! Son ankette ortaya çıktı

Yerel seçimlere kısa bir süre kala saha çalışmaları da kamuoyuyla paylaşılıyor. Asal Araştırma'nın son anketine göre, 2019 seçimlerinde 4 puan farkla CHP'nin kazandığı büyükşehir AK Parti'ye geçebilir.

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Türkiye yerel seçimlere gün sayarken anket çalışmalarında da sona doğru gelindi. CHP ile İYİ Parti'nin 2019 yerel seçimlerinde ittifak olarak kazandığı Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde ise farklı bir senaryo yazılabilir.

13-18 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen ve 1500 kişinin katıldığı ankette, CHP'nin adayı Muhittin Böcek, %41.4 oy oranı ile önde görünüyor. AK Parti'nin adayı Hakan Tütüncü ise %39.6 ile Böcek'in hemen ardında.

İYİ Parti adayı Nesrin Ünal, %6.9 oy oranıyla üçüncü sırada yer alıyor. DEM Parti'den Kemal Bülbül %4.1, Yeniden Refah Partisi'nden Ümit Özkurt %2.5 ve Zafer Partisi'nden Oğuz Ersöz ise %1.9 oy oranına sahip.

Anket sonuçlarına göre, "Diğer" kategorisindeki adaylar toplamda %3.6 oy alıyor.

2019'da fark atmıştı

2019 yılında gerçekleşen yerel seçimlerde Millet İttifakı'nın adayı Muhittin Böcek yüzde 50,61, Cumhur İttifakı'nın adayı Menderes Türel ise 46,27 oy almıştı.

Kocaeli'de AK Parti birinci

Kocaeli özelinde de araştırma yapan şirket seçmene "Bu Pazar Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oyunuzu verirsiniz?" sorusunu yöneltti.

Anket sonuçlarına göre AK Parti'nin adayı Tahir Büyükakın yüzde 51,2 ile birinci sırada yer alırken CHP'nin adayı ise yüzde 28,5 ile ikinci sırada yer aldı.

Kocaeli'de sonuçlar şu şekilde:

AK Parti (Tahir Büyükakın):%51.2

CHP (Atasoy Bilgin):%28,5

İYİ Parti (Gencay Yıldıztekin):%6,6

Yeniden Refah Partisi (Doğan Aydal):%5.8

DEM Parti (Hasan Özgüneş):%2.9

Zafer Partisi (Nermin Tol):%2.0

Diğer:%3.0