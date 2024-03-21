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Yüksekova’da 4 metrelik kar tünelinde çalışma

Yüksekova’da 4 metrelik kar tünelinde çalışma

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 4 metreyi aşan karda yapılan çalışma sonucu açılan yollar adeta tünelleri andırıyor.

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Yüksekova ilçesinin İran sınırındaki 2 bin rakımlı Onbaşılar-Meşkan bölgesinin yolunda yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekiplerinin İran sınırında bulunan Onabaşılar köyünün yollarındaki çalışmaları aralıksız sürüyor. Kardan oluşan tüneller ve 4 metreyi bulan kar kalınlığına karşı zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları yolda ekskavatör de kullanıyor.

Kepçenin boyunu aşan karda ilerlemekte güçlük çeken ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarına gece gündüz yürütüyor. Özellikle yüksek kesimlerde sıkıntılar yaşanmaması için yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri andırdı. Günlerdir süren çalışmanın devam edeceğini ifade eden karla mücadele ekipleri, soğuk havalara rağmen Yüksekova’nın birçok bölgesinde karla mücadele çalışmasının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

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