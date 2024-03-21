Alman Başbakanı Scholz'dan Gazze protestocularına 'bağırmayı kesin yeter' tepkisi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail'e verdiği destek nedeniyle Filistin yanlısı aktivistlerce protesto edildi.

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, İsrail'e verdiği destek nedeniyle Filistin yanlısı aktivistlerce protesto edildiği bildirildi.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Scholz'un dün Leipzig Kitap Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşma, Filistinli aktivistler tarafından defalarca kesildi.

Scholz'un konuşması sırasında Almanya'nın İsrail'e verdiği desteği eleştiren aktivistler, "İsrail'deki insani yardım değil soykırım", "Kendinizi temizleyemeyeceksiniz" diye bağırarak Başbakan'ı yuhaladı.

Olaf Scholz, sözünün kesilmesi üzerine aktivistlere yönelerek, "Bağırmayı kesin. Yeter! Demokrasiyi yüksek sesle bağırmakla karıştırmanın doğru olmadığına inanıyorum. İşte bu nedenle burada bulunan herkesten bir kez daha, herkese bu tartışmaya ve bu etkinliğe katılma fırsatı vermelerini rica ediyorum. Ben kendi adıma bunun herkesin yararına olacağına inanıyorum. Bizi burada, Leipzig'de bir araya getiren sözün gücüdür, bağırmanın gücü değil." ifadelerini kullandı.

Scholz'un konuşmasını dinleyenlerin arasında Hollanda Başbakanı Mark Rutte de yer aldı.

Şansölye Scholz, sözlerine aktivistlerin salondan çıkartılmasının ardından kaldığı yerden devam etti.