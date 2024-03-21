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Avrupa Taekwondo Şampiyonası'na katılacak milli sporcular belli oldu

Avrupa Taekwondo Şampiyonası'na katılacak milli sporcular belli oldu

2024 Avrupa Taekwondo Şampiyonası öncesi milli takım seçme müsabakaları Konya'da gerçekleştirildi.

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Türkiye Taekwondo Federasyonunun açıklamasına göre kadınlarda 3, erkeklerde ise 1 sıklette milli takım seçmesi yapıldı.

Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda düzenlenen seçmeleri kadınlar 53 kiloda Zeynep Taşkın, 62 kiloda Hatice Pınar Yiğitalp, 67 kiloda İkra Kayır kazandı.

Erkekler 80 kiloda yapılan seçme müsabakaları sonucu ise milli takım kadrosuna Mehmet Kani Polat dahil edildi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 10-12 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi, organizasyona direkt katılacak sporcularla birlikte 16 taekwondocu temsil edecek.

Şampiyonada mücadele edecek milli sporcular şöyle:

Erkekler

54 kilo: Furkan Ubeyde Çamoğlu - Direkt

58 kilo: Ömer Faruk Dayıoğlu - Direkt

63 kilo: Hakan Reçber - Direkt

68 kilo: Ferhat Can Kavurat - Direkt

74 kilo: Yiğithan Kılıç - Direkt

80 kilo: Mehmet Kani Polat- Seçmeyi kazanan

87 kilo: Enbiya Taha Biçer - Direkt

+87 kilo: Emre Kutalmış Ateşli - Direkt

Kadınlar

46 kilo: Emine Göğebakan - Direkt

49 kilo: Merve Dinçel Kavurat - Direkt

53 kilo: Zeynep Taşkın - Seçmeyi kazanan

57 kilo: Hatice Kübra İlgün - Direkt

62 kilo: Hatice Pınar Yiğitalp - Seçmeyi kazanan

67 kilo: İkra Kayır - Seçmeyi kazanan

73 kilo: Sude Yaren Uzunçavdar - Direkt

+73 kilo: Nafia Kuş - Direkt

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