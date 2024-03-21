3 yaşındaki çocuğun akıllara durgunluk veren ölümü! Kardeşi bakın nerede buldu

Adana’da 3 yaşındaki kız çocuğu çamaşır makinesine girdi ve havasız kalarak hayatını kaybetti. Küçük çocuğu makinenin içinde kardeşi buldu.

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İddiaya göre ceza infaz koruma memuru olan baba Tayfur K. ile Yüreğir Devlet Hastanesinde çalışan Suna K. 19 Mart günü işe gitmek için sabah evden çıktı.

12 yaşındaki Zeynep Hilal K., Alparslan Türker K. (6) ve 3 yaşındaki Elif Ayyüce K. evde kaldı. Öğle saatleri Zeynep Hilal K. annesini arayarak Elif Ayyüce’nin kayıp olduğunu söyledi. Suna K.’da eşini arayıp küçük kızlarının kayıp olduğunu bildirdi. Bunun üzerine baba Tayfur K. hemen eve gitti.

Baba eve geldiğinde 6 yaşındaki oğlu Alparslan Türker K. babasına kardeşini çamaşır makinesinin içinde bulduğunu ve dışarı çıkardığını söyledi. Baba hemen havasız kalan ve hareketsiz olan kız çocuğuna suni teneffüs ve kalp masajı yaptı. Kalbi atmaya başlayan kız çocuğu çağrılan ambulans ile önce Yüreğir Devlet Hastanesine ardından da Balcalı Hastanesine kaldırıldı. Ancak gece saatlerinde hayatını kaybetti. Kız çocuğunun cenazesi otopsi için adlı tıp kurumu morguna götürüldü.

Çamaşır makinesinde havasız kalıp boğularak ölen Elif Ayyüce K. toprağa verildi.