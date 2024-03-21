Yanan teknelerdeki hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı

Antalya’nın Alanya ilçesinde balıkçı barınağındaki iki gezi teknesinde çıkan yangın sonucunda kullanılamaz hale geldi. Gün aydınlanınca itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, yangın anını gören bir vatandaş, yangının 15-20 gün sonra olsaydı tüm teknelerin yanabileceğini söyledi.

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Yangın, saat 06.30 sıralarında Alanya Balıkçı Barınağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir tur teknesinde çıkan henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın diğer tekneye sıçradı. İki teknedeki alevler kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki teknedeki alevlere karadan itfaiye ekipleri, denizden de Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri müdahale etti.

Soğutma çalışmaları devam etti

Öte yandan yangının etkileri gün aydınlanınca ortaya çıktı. Baba-A isimli teknede tamamen kül olurken, Admiral Black isimli tekne de kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri alevleri söndürmesinin ardından soğutma çalışmalarına da devam etti. Ekipler kıyıdan uzaklaşarak yanan Baba-A isimli tekneyi kıyıya iskeleye yaklaştırarak soğutma çalışması gerçekleştirdi.