Süper ligde kim şampiyon olacak? Fenerbahçe mi Galatasaray mı tahminler güncellendi

Euro Club Index, Trendyol Süper Lig'de 2023/2024 sezonunu şampiyon tamamlayacak takımı ve küme düşecek takımları açıkladı.

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İki ezeli rakibin zirvedeki savaşında puan farkı sadece 2. Son haftalara girdiğimiz şu günlerde, kim şampiyon olacak merak edilirken, yaptığı tahminlerle bilinen Euro Club Index, tahminlerini güncelledi. Yeni tahminlere göre Süper Lig'de puan cetveli ve şampiyon şu şekilde;

20. İstanbulspor- 38

19. Pendikspor - 38

18. Fatih Karagümrük - 39

17. Gaziantep FK - 41

16. Hatayspor - 42

15. Konyaspor - 42

14. Ankaragücü - 43

13. Kayserispor - 45

12. Samsunspor - 46

11. Sivasspor - 47

10. Adana Demirspor - 48

9. Alanyaspor - 49

8. Rizespor - 51

7. Kasımpaşa - 52

6. Antalyaspor - 54

5. Başakşehir - 56

4. Beşiktaş - 61

3. Trabzonspor - 64

2. Fenerbahçe - 98

1. Galatasaray - 100