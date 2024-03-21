Down Sendromlu Milli Basketbol Takımı, Trisome Oyunları'nda ilk maçını kazandı

Down Sendromlu Milli Basketbol Takımı, 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'ndaki (Trisome Oyunları) ilk maçında Macaristan'ı 28-23 yendi.

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Antalya Spor Salonu'nda oynanan maçta ilk periyodu 11-2 önde geçen milli takım, devreye de 21-10 üstün girdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında skor üstünlüğünü sürdüren ay-yıldızlılar, Antalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen oyunlardaki ilk maçını 28-23 kazandı.

Milli takım antrenörü Ufuk Bulut, müsabakanın ardından yaptığı açıklamada, oyuncularının maçta çok güzel oynadığını belirterek, "Bu takıma Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük maçında kaybetmiştik. Şimdi çok üstün oynadık, önemli oyuncularını devre dışı bıraktık. Bizim sporcularımız da öğrettiklerimizi çok iyi uyguladı. İnşallah önümüzdeki maçlarda da iyi oynayarak zirveye ulaşmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.