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Elazığ takımlarının maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Elazığ takımlarının maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

TFF 3. Lig’de hafta sonu oynanacak olan maçların hakemleri açıklandı.

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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, TFF 3. Ligde hafta sonu oynanacak olan müsabakaların hakemlerini açıkladı. MHK’nın yaptığı atamalara göre, TFF 3. Lig 2. Grubun 25. haftas’nda 24 Mart Pazar günü Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanacak olan Elazığspor - Kelkit Hürriyetspor maçını Zonguldak bölgesi C klasman hakemi Hakan Ergin yönetecek. Hakem Ergin’in yardımcılıklarını ise Bolu bölgesinden Batuhan Topçu ve Selim Göksu yapacak. Müsabakada 4. hakem olarak ise Karabük bölgesinden Sedef Altuntepe görevlendirildi.

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