Yokuş aşağı hareket eden otomobilin altında kalan sürücü öldü!

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde park ettiği otomobilin yokuş aşağı hareket etmesi sonucu tekerleğinin altında kalan sürücü hayatını kaybetti.Abone ol
Güvenli köyünde yaşayan Harun Sancı (26), 15 RA 762 plakalı otomobili evinin önündeki yokuşa park etti.
Otomobilin kaymaması için taş koyduğu sırada aracın hareket etmesi sonucu Sancı, aracın arka tekerleğinin altında kaldı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce aracın altından çıkarılan Sancı'nın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Sancı'nın cenazesi Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.