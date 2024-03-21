Para sayma görüntüleri! Gazeteci Emin Pazarcı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü: Görüntüden son derece rahatsız

Para sayma görüntülerine ilişkin başlatılan soruşturma sürerken, gözlerin çevrildiği Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden bir açıklama geldi. Gazeteci Emin Pazarcı, konuyla ilgili Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü belirtti.

Abone ol

A Haber ekranlarında gündeme damga vuran konu masaya yatırıldı. Gazeteci Emin Pazarcı eski CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü söyleyerek bazı detaylar aktardı. Pazarcı şunları söyledi:

"Ben Sayın Kılıçdaroğlu ile kısa bir süre telefon görüşmesi yaptım. Kılıçdaroğlu CHP'nin verdiği görüntüden son derece rahatsız. Ben bir takım yorumlar yaptım kendisi de tasdik eder gibi oldu, karşı çıkmadı. Hatta ben sizi çok eleştirdim dedim, 'Olur öyle şeyler Emin Bey' dedi. Ama ben dedim böyle bir şey görmedim dedim. Sesini çıkarmadı.

"Kemal Bey kırgın ve rahatsız"

Gürsel Tekin ile de bugün bir telefon görüşmesi yaptım. Şunu söylüyor: 'Kemal beyi eleştirebilirsiniz ama parasal konulardan Kemal Beyin haberi yoktur ben o konuda kefilim' diyor.

Kemal Bey'e de CHP'nin içine düştüğü durumu genel olarak ortaya koydum ve dedim ki ben sizi çok eleştirdim ama bugünkü bu hal... Hatta Özgür Özel için '40 yaşın altındakiler darbe yapsa ben bunu destekleyeceğim diyen şaka gibi birisi var' dedim. Hiçbirine itiraz etmedi. Eskiden olsa 'Öyle şeyler söylenmez' derdi. Yani Kemal Bey çok kırgın ve rahatsız, aleyhte de konuşmuyor ama savunmuyor kesinlikle. Yapılan değerlendirmeler şu: Bu gidişle Kılıçdaroğlu yapılacak ilk kongrede gelir diyorlar."