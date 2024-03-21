Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar sert düştü Dolar/TL bugün ne kadar oldu?

Dolar/TL, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sürpriz faiz artırımının ardından sert geriledi.

Abone ol

Merkez Bankası'nın sürpriz faiz artışı sonrası dolar sert bir şekilde düştü.

Kur, karar öncesi 32,4143 TL'de bulunurken; sonrasında yüzde 1'in üzerinde düşüşle 32 TL sınırına kadar geri çekildi. Dolar; saat 14.40 itibarıyla yüzde 1,06 kayıpla 32,05 TL seviyesinde hareket etti.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 32,3886 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 32,4094 TL'den başlamıştı.

Merkez Bankası'ndan sürpriz karar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini (bir hafta vadeli repo ihale faizi) 500 baz puan artırarak, yüzde 50 seviyesine çıkarttı. Ekonomistlerin beklentisi, bankanın faizi sabit tutması yönündeydi.

Euro da düşüşte

Euro fiyatları da TCMB sonrası yüzde 1'in üzerinde kayba yöneldi. 34,8730 TL'ye kadar gerileyen Euro, şu dakikalarda yüzde 1,14 kayıpla 34,9759 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 40,8417 TL seviyesinde işlem görüyor.