CHP'den açıklama: İstanbul'da fark açılıyor

Türkiye, 31 Mart'ta gerçekleşecek seçime hızla ilerliyor. Seçimlere 10 gün kala gözler araştırma şirketlerinin paylaştığı anket sonuçlarına çevrildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, İBB Başkan Adayı Kurum ve İBB Başkanı İmamoğlu arasındaki farkın giderek açıldığını ifade etti.

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Yerel yönetimlerin 5 yıllık kaderini belirleyecek olan 31 Mart seçimleri yaklaşıyor. Gündemin ve vatandaşların nabzını yoklayan araştırma şirketleri peş peşe anket sonuçlarını açıklıyor.

En çok merak edilen iller arasında yer alan İstanbul'da kıran kırana bir yarış var. CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, sürece dair açıklamada bulundu.

31 Mart yerel seçimlerine ilişkin değerlendirmede bulunan Zeybek, "Murat Kurum, aday olarak açıklandığı günden bu yana Ekrem Bey'e yaklaşamadı. Son 15-20 gündür de farkın açıldığını görüyoruz" dedi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre İstanbul'da 500 bin oyun üzerinde ve minimum yüzde 5'lik bir farkla kazanacaklarını öngördüklerini söyleyen Zeybek, kazanma ihtimali olmayan siyasi partilerin adaylarının oylarında İmamoğlu'na kayış gözlemlediklerini ifade etti.

Zeybek ayrıca Kırıkkale, Uşak, Kilis ve Bursa'da kazanmaya çok yakın olduklarını, Balıkesir ve Denizli'de de kıyasıya bir yarış olduğunu ifade etti.

Hatay'a ve Hatay'da Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) adayını geri çekmesi sonrasındaki duruma dair de bilgi veren Zeybek, “Hatay'da Türkiye İşçi Partisi, Şubat ayındaki oy oranlarına baktığımızda seçimin sonucunu doğrudan etkileyecek bir potansiyeldeydi. Ancak Gökhan Zan'ın adaylığıyla birlikte Türkiye İşçi Partisi'nin oylarında çok hızlı bir düşme yaşandı. Yani medyada ya da kamuoyundaki algıyla Hatay seçmeninin algısı arasında bir farklılık var” dedi.