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Tokat'ta mumdan çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi

Tokat'ta mumdan çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi

Tokat'ta mumdan çıktığı tahmin edilen yangın nedeniyle bir ev kullanılamaz hale geldi.

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Tokat'ın Pazar ilçesine bağlı Bağlarbaşı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, yangın S.G'ye ait 2 katlı ahşap evde çıktı. S.G'nin eşi F.G. yatağın altına düşen eşyayı bulmak için mumla kontrol etmek istedi. Bu sırada yatağın altında bulunan sünger mumun ateşinden alev aldı. Evdekiler hemen kendini dışları attı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Komşuların da yardımı ile itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken içeriden çıkan Kuran'ın yanmadığı görüldü. Yangın sonrası Pazar Kaymakamı Mehmet Miraç Demir de eve gelerek incelemede bulundu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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