CHP'de para sayma görüntülerinde ifadesi ortaya çıktı! Ben paranın nereden geldiğini nasıl temin edildiğini bilmiyorum

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturmada, CHP eski İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas’ın ifadesi ortaya çıktı. Nas, "Ben paranın nereden geldiğini, nasıl temin edildiğini ve teslim edildiğini bilmiyorum’’ dedi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin soruşturma sürdürülüyor.

Sosyal medyada Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği öne sürülen ‘para sayma’ görüntülerine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespiti için re’sen soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma çerçevesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, CHP eski İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın eski basın danışmanı Can Poyraz, söz konusu binayı sattığı öne sürülen Ali Rıza Braka ve İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz 'şüpheli' sıfatıyla Savcılığa ifade vermişti. Ayrıca Braka’nın avukatı Gökhan Taşkapan’ın da bilgi sahibi olarak ifade verdiği ve CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da 'şüpheli' sıfatıyla Savcılığa ifade vermeye çağrıldığı öğrenilmişti.

‘’Görüntülerde yer alan paralar, Fatih Keleş tarafından ofise getirilmişti’’

Öte yandan, CHP eski İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas’ın Savcılığa verdiği ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli Nas’ın ifadesinde, ‘’Ben 2019 yılında CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordum. Bu görüntüler, o tarihlerde yeni alınacak olan Sarıyer, Avangart Sitesi içerisinde bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığı binasını satın alınması sürecinde çekilen görüntülerdir. Görüntünün çekildiği yer, satıcının avukatı Gökhan Taşkapan’a ait avukatlık ofisidir. 9 Aralık 2019 tarihinde CHP Genel Merkezi’nden aranarak, CHP İl binasının satın alınması sürecinde kaparo ödeneceğini ve benim de İl Başkan Yardımcısı olarak orada bulunmam gerektiğini söylediler. Mustafa Can Poyraz ile avukatın ofisine gittik, oraya gittiğimizde üzerimizde para yoktu. Fatih Keleş de bizden önce veya sonra ofise geldi. Görüntülerde yer alan paralar, Fatih Keleş tarafından ofise getirilmişti. Ben avukatlık masasının karşısındaki koltukta oturuyordum ve para sayma işleminin bitmesini bekliyordum. İşlem bittikten sonra ‘15 milyon 510 bin lira teslim alınmıştır’ yazılı tutanağı imzaladım. Paranın nereden temin edildiğini veya binanın ne kadar meblağ ile satın alındığı konusunda herhangi bir bilgim yoktur” dedi.

“Ben paranın nereden geldiğini, nasıl temin edildiğini ve teslim edildiğini bilmiyorum”

Kendisinin sadece avukatın ofisinde bulunan kişiler arasında parti içerisinde en yüksek konumda bulunduğu için tutanağı imzaladığını söyleyen şüpheli Nas, “Tutanağı imzaladıktan sonra ben ofisten ayrıldım. Görüntülere yansıyan kaparo tesliminden sonra parti binasının resmi olarak satın alma sürecini takip etmedim. Binanın ne kadara satın alındığını ve paranın banka yoluyla mı, elden mi teslim edildiğini onlar daha iyi bilirler. Benim bu konu hakkında herhangi bir bilgim yoktur. O tarihte Genel Merkezden bu paranın kaparo olarak verileceği söylendiği için bu meblağın resmi kayıtlara girip girmediğini bilmiyorum. Ayrıca görevim itibariyle ödenen paranın gider defterine kaydının yapılıp yapılmadığına ilişkin bir bilgim ve yetkim yoktur. Tutanağı avukat Gökhan Taşkapan, kendi bilgisayarında hazırlayarak çıkardı. Ben paranın nereden geldiğini, nasıl temin edildiğini ve teslim edildiğini bilmiyorum” ifadelerini kullandı.