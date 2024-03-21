Kazıkbeli Yaylası ve 5 köyün yolu seçim hazırlıkları için erken açıldı

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesine bağlı Söğüteli köyü sınırlarında yer alan Kazıkbeli Yaylasının yolu yerel seçimler nedeniyle İlçe Özel İdare ekiplerinin yaptığı 3 günlük çalışmanın ardından açıldı.

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Denizden yüksekliği 2 bin 350 metre olan Kazıkbeli Yaylasına ulaşımı sağlayan yol 31 Mart’ta yapılacak olan mahalli idareler seçimleri öncesinde kış aylarında kimsenin yaşamadığı Tilkicek, Beytarla, Sapmaz, Yukarı Karadere, Aktaş köylerinde gerekli hazırlıkların yapılması ve elektrik hatlarında bakım çalışmaları için bu yıl erken açıldı.

Yer yer 2-3 metrelik kar tünellerinin oluştuğu yolun açılmasının ardından hem yayla hem de köylerde yaşayan vatandaşlar yavaş yavaş buralara gelmeye başlarken, normal şartlarda mera komisyonu kararları gereği nisan ayından sonra açılan yol, bu yıl yerel seçimler nedeniyle erken açıldı.