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Kupası kopan TIR'ın dorsesi bariyerlerde asılı kaldı!

Kupası kopan TIR'ın dorsesi bariyerlerde asılı kaldı!

Sakarya'nın Geyve ilçesi D-650 kara yolunda kontrolden çıkarak karşı şeride geçen hafriyat TIR'ı bariyerlere çarptı. Kupası kopan ve dorsesi bariyerlere asılı kalan TIR'ın sürücüsü kazada yaralandı. Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu bölge dronla havadan da görüntülendi.

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Doğançay Mahallesi mevkii Adapazarı istikametinde meydana gelen kazada, Geyve istikametine seyir halinde olan Y.K. idaresindeki 54 BM 670 plakalı hafriyat TIR'ı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi netcesinde karşı şeride geçerek bariyerlere çarptı. Kazanın şiddetiyle TIR'ın kupası gövdeden ayrılarak yol kenarındaki fabrikanın bahçesine devrildi, dorsesi ise bariyerlerde asılı kaldı.

Meydana gelen kazada sürücü hafif yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi.

Faciadan dönülen kaza neticesinde D-650 kara yolunun Adapazarı istikametinde kilometrelerce uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerce kazaya ilişkin inceleme başlatılırken kaza yeri ve oluşan trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi.

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