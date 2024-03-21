Kaza kurbanı atv sürücüsü 5 günlük yaşam savaşını kaybetti

Emet-Hisarcık karayolunda meydana gelen kazada yaralanan atv sürücüsü kaldırıldığı hastanede 5 günlük yaşam savaşını kaybetti.Abone ol
17 Mart 2024 tarihinde Emet- Hisarcık karayolu İğdeköy yol ayrımında 52 yaşındaki 1 çocuk babası Recep Ölmez kullandığı atv motora Ö. A. yönetimindeki 43 HT 823 plakalı aracın çarpması sonucu ağır yaralanan atv sürücüsü Ölmez, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. Tedavi gördüğü hastanede 5 günlük yaşam savaşını kaybeden Recep Ölmez’in cenazesi Hisarcık ilçesinde toprağa verilecek.