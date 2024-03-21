Gösterini erken bitiren Cem Yılmaz sağlık sorununu açıkladı

Komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz, geçtiğimiz haftalarda yer aldığı şovundan erken ayrılmak zorunda kalmıştı. Yılmaz yeni gösterisi sırasında "Bir nefes problemim var" dedi ve 'yaşlandık artık' ifadelerini kullandı.

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Gösterisini erken sonlandıran Cem Yılmaz, sağlık sorunu olduğu iddialarıyla ilgili "Bir nefes problemim var. Zor nefes alıyorum" dedi.

Geçtiğimiz haftaki CMXXIV adlı gösterisini erken bitiren sanatçı Cem Yılmaz, sağlık durumuna ilişkin çıkan iddialara yönelik açıklama yaptı.

Bu haftaki yeni gösterisinde konuya değinen Cem Yılmaz, "Bir nefes problemim var. Zor nefes alıyorum. Eee yaşlandık. 51 yaşındayım artık" dedi.

'Unutmak yok'

Cem Yılmaz, gösterisi sırasında "Söyleyeceklerini unuttu. Öyle bir hali vardı" şeklindeki eleştirilere ise şöyle karşılık verdi:

"Unutmak yok. İnsanlık hali. Doktor en son ekmek yeme dedi. Kendime ne kadar iyi baksam da olmuyor işte."