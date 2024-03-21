BIST 9.141
DOLAR 31,93
EURO 34,78
ALTIN 2.229,36
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Şehit babası "Marketten hediye çeki kazandınız" denilerek dolandırıldı!

Şehit babası "Marketten hediye çeki kazandınız" denilerek dolandırıldı!

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde şehit babası İsmail Fındık, "Marketten hediye çeki kazandınız" denilerek 18 bin 700 lira dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Abone ol

Suriye'nin Tel Abyad bölgesinde 20 Ekim 2019'da şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık'ın Kuşçular köyünde yaşayan babası İsmail Fındık'ı 16 Mart'ta telefonla arayan bir kişi, "Marketten 5 bin lira değerinde alışveriş çeki kazandınız" diyerek şehit babasından kimlik bilgilerini istedi.

Baba Fındık, hediye çeki miktarından daha fazla alışveriş yapmak için kredi kartının fotoğraflarını ve bilgilerini bu kişiye gönderdi. Bir süre sonra bankadan aranarak kartından 18 bin 700 lira alışveriş yapıldığı belirtilen Fındık, kartını iptal ettirerek suç duyurusunda bulundu.

İsmail Fındık, AA muhabirine, kendisini arayan kişinin, hediye çekinden yararlanabilmesi için önce kimlik numarasını istediğini, vermek istemeyince, alışveriş yapıp ihtiyaç sahiplerine verebileceğini söyleyince ikna olduğunu anlattı.

Fındık, "Ben de üstüne biraz da ben koyarım köyümüzün fakirlerine dağıtırım diye düşündüm. İstediği bilgileri gönderdim. Gelen isteklere cevap verdim. Sonra da 'Bu banka hesabın kilitlendi' dedi. Ben de başka banka hesabımı verdim. Gece sahurda kızlarıma, 'Şehit ailelerine marketten hediye çeki veriyorlar' dedim. Onlar da 'Baba dolandırmışlar seni' dediler. Pazartesi sabah bankadan telefon geldi. Benim kartımla İzmir'den alışveriş yapılmış. Toplam 18 bin 700 liradan fazla alışveriş yapılmış kartımdan. Mağdur olduk. Suç duyurusunda bulundum." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Gösterini erken bitiren Cem Yılmaz sağlık sorununu açıkladı
Gösterini erken bitiren Cem Yılmaz sağlık sorununu açıkladı
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza: 1 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza: 1 yaralı
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe açıkladı! İşte İstanbul'daki son durum
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe açıkladı! İşte İstanbul'daki son durum
Kupası kopan TIR'ın dorsesi bariyerlerde asılı kaldı!
Kupası kopan TIR'ın dorsesi bariyerlerde asılı kaldı!
Kaza kurbanı atv sürücüsü 5 günlük yaşam savaşını kaybetti
Kaza kurbanı atv sürücüsü 5 günlük yaşam savaşını kaybetti
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Mersin'de zincirleme kazada 2 kişi yaralandı
Mersin'de zincirleme kazada 2 kişi yaralandı
Sigara içenlerde iç organ yağlanması, içmeyenlere göre daha fazla olabilir!
Sigara içenlerde iç organ yağlanması, içmeyenlere göre daha fazla olabilir!
Merkez Bankası rezervleri düştü! Ne kadar oldu?
Merkez Bankası rezervleri düştü! Ne kadar oldu?
Gölcük Tabiat Parkı'nda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı
Gölcük Tabiat Parkı'nda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı
Tekirdağ'da 2 işçi kayan toprağın altında kaldı
Tekirdağ'da 2 işçi kayan toprağın altında kaldı