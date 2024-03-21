BIST 9.141
DOLAR 31,93
EURO 34,78
ALTIN 2.229,36
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Tekirdağ'da deniz ulaşımına lodos engeli

Tekirdağ'da deniz ulaşımına lodos engeli

Marmara Denizi'nde öğle saatlerinde başlayan lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Abone ol

Hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 13 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarına demirledi.

Lodos, balıkçıları da etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçılar denize açılamadı.

Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte lodosun 2 gün etkili olması bekleniyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, kuvvetli lodos nedeniyle balıkçıların limanda demirlediğini ve "havanın dinmesini" beklediğini söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Binadan kopan sıvalar mahalleliyi tedirgin etti
Binadan kopan sıvalar mahalleliyi tedirgin etti
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Sosyal medyadaki ‘para sayma’ görüntüleri! Şişli Belediye Başkan Yardımcısı ifadeye çağrıldı
Sosyal medyadaki ‘para sayma’ görüntüleri! Şişli Belediye Başkan Yardımcısı ifadeye çağrıldı
Kan donduran olay! Oğlunun düğününde eşini öldürüp, hamile kızını bıçakladı
Kan donduran olay! Oğlunun düğününde eşini öldürüp, hamile kızını bıçakladı
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Süper Kupa açıklaması
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Süper Kupa açıklaması
İngiltere Merkez Bankası, politika faizini sabit tuttu
İngiltere Merkez Bankası, politika faizini sabit tuttu
Şehit babası "Marketten hediye çeki kazandınız" denilerek dolandırıldı!
Şehit babası "Marketten hediye çeki kazandınız" denilerek dolandırıldı!
Gösterini erken bitiren Cem Yılmaz sağlık sorununu açıkladı
Gösterini erken bitiren Cem Yılmaz sağlık sorununu açıkladı
Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza: 1 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza: 1 yaralı
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe açıkladı! İşte İstanbul'daki son durum
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe açıkladı! İşte İstanbul'daki son durum
Kupası kopan TIR'ın dorsesi bariyerlerde asılı kaldı!
Kupası kopan TIR'ın dorsesi bariyerlerde asılı kaldı!
Kaza kurbanı atv sürücüsü 5 günlük yaşam savaşını kaybetti
Kaza kurbanı atv sürücüsü 5 günlük yaşam savaşını kaybetti