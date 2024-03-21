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Sosyal medyadaki ‘para sayma’ görüntüleri! Şişli Belediye Başkan Yardımcısı ifadeye çağrıldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sosyal medyadaki ‘para sayma’ görüntüleri! Şişli Belediye Başkan Yardımcısı ifadeye çağrıldı

 'Para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturmada, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağırıldı.

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Sosyal medyada Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği öne sürülen ‘para sayma’ görüntülerine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespiti için re’sen soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma çerçevesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, CHP eski İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın eski basın danışmanı Can Poyraz, söz konusu binayı sattığı öne sürülen Ali Rıza Braka ve İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifade vermişti.

Ayrıca Braka’nın avukatı Gökhan Taşkapan’ın da bilgi sahibi olarak ifade verdiği ve CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifade vermeye çağrıldığı öğrenilmişti.

Soruşturma çerçevesinde Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel'in de savcılığa 'şüpheli' sıfatıyla ifade vermek üzere çağrıldığı öğrenildi.

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