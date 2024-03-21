BIST 9.141
DOLAR 31,93
EURO 34,78
ALTIN 2.229,36
HABER /  GÜNCEL

İzmir’de tırın altında kalan emekli polis hayatını kaybetti

İzmir’de tırın altında kalan emekli polis hayatını kaybetti

İzmir’in Tire ilçesinde, yol kenarında arızalanan aracından inen emekli trafik polisi, seyir halindeki tırın altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Abone ol

Olay, Tire- Torbalı karayolu, Işıklı köyü yakınlarında saat 12: 45 sıralarında meydana geldi. Edilen bilgiye göre, uzun yıllar Tire İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yaptıktan sonra yaklaşık 1,5 yıl önce emekli olan ve bir süredir taksi şoförlüğü yaptığı öğrenilen emekli trafik polisi Çetin Yağcı, Tire’ye dönerken arızalanan 35 EV 471 plakalı aracından indi. Yağcı, bu esnada aynı istikamette seyir halinde bulunan Gürsel K. yönetimindeki 20 AKF 288 plakalı tırın altında kaldı. Tırın altında metrelerce sürüklenen evli ve 2 çocuk babası Yağcı, olay yerinde yaşamını yitirdi. Tır sürücüsü gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kuyucak'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Kuyucak'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Aziz Yıldırım'dan şike ve ceza açıklaması!
Aziz Yıldırım'dan şike ve ceza açıklaması!
Bıçaklı kavgada 3 lise öğrencisi yaralandı!
Bıçaklı kavgada 3 lise öğrencisi yaralandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz mesajı
Mısır ve ABD Dışişleri Bakanları, Gazze'de ateşkesi görüştü
Mısır ve ABD Dışişleri Bakanları, Gazze'de ateşkesi görüştü
Düzce’nin yüksek tepeleri beyaza büründü
Düzce’nin yüksek tepeleri beyaza büründü
Acun Ilıcalı'dan yabancı hakem önerisi: Yüzde 80’ini yok ederiz
Acun Ilıcalı'dan yabancı hakem önerisi: Yüzde 80’ini yok ederiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren pankart davasında beraat kararı bozuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren pankart davasında beraat kararı bozuldu
10 ayrı bölgeye çığ düştü: Ekipler yol açma çalışmalarını sürdürüyor
10 ayrı bölgeye çığ düştü: Ekipler yol açma çalışmalarını sürdürüyor
A Milli Futbol Takımı, Macaristan'a gitti
A Milli Futbol Takımı, Macaristan'a gitti
Tekirdağ'da deniz ulaşımına lodos engeli
Tekirdağ'da deniz ulaşımına lodos engeli