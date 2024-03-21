Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Nevruz mesajı yayınladı. Erdoğan, "Orta Asya’dan Balkanlar’a çok geniş bir bölgede yeni umutlarla kutlanan nevruzun hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Nevruz mesajı yayınladı.

Erdoğan mesajında, "Milletimizin ve nevruz sevincini yaşayan coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin Nevruz Bayramı’nı tebrik ediyorum. Orta Asya’dan Balkanlar’a çok geniş bir bölgede yeni umutlarla kutlanan nevruzun hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.