BIST 9.141
DOLAR 31,93
EURO 34,78
ALTIN 2.229,36
HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Nevruz mesajı yayınladı. Erdoğan, "Orta Asya’dan Balkanlar’a çok geniş bir bölgede yeni umutlarla kutlanan nevruzun hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Nevruz mesajı yayınladı. 

Erdoğan mesajında, "Milletimizin ve nevruz sevincini yaşayan coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin Nevruz Bayramı’nı tebrik ediyorum. Orta Asya’dan Balkanlar’a çok geniş bir bölgede yeni umutlarla kutlanan nevruzun hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Mısır ve ABD Dışişleri Bakanları, Gazze'de ateşkesi görüştü
Mısır ve ABD Dışişleri Bakanları, Gazze'de ateşkesi görüştü
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Düzce’nin yüksek tepeleri beyaza büründü
Düzce’nin yüksek tepeleri beyaza büründü
Acun Ilıcalı'dan yabancı hakem önerisi: Yüzde 80’ini yok ederiz
Acun Ilıcalı'dan yabancı hakem önerisi: Yüzde 80’ini yok ederiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren pankart davasında beraat kararı bozuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren pankart davasında beraat kararı bozuldu
10 ayrı bölgeye çığ düştü: Ekipler yol açma çalışmalarını sürdürüyor
10 ayrı bölgeye çığ düştü: Ekipler yol açma çalışmalarını sürdürüyor
A Milli Futbol Takımı, Macaristan'a gitti
A Milli Futbol Takımı, Macaristan'a gitti
Tekirdağ'da deniz ulaşımına lodos engeli
Tekirdağ'da deniz ulaşımına lodos engeli
Binadan kopan sıvalar mahalleliyi tedirgin etti
Binadan kopan sıvalar mahalleliyi tedirgin etti
Sosyal medyadaki ‘para sayma’ görüntüleri! Şişli Belediye Başkan Yardımcısı ifadeye çağrıldı
Sosyal medyadaki ‘para sayma’ görüntüleri! Şişli Belediye Başkan Yardımcısı ifadeye çağrıldı
Kan donduran olay! Oğlunun düğününde eşini öldürüp, hamile kızını bıçakladı
Kan donduran olay! Oğlunun düğününde eşini öldürüp, hamile kızını bıçakladı
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Süper Kupa açıklaması
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Süper Kupa açıklaması