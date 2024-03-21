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Düzce’nin yüksek tepeleri beyaza büründü

Düzce’nin yüksek tepeleri beyaza büründü

Düzce’nin yüksek tepelerinde kar yağışı etkili olunca, bölge beyaz örtü ile kaplandı.

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Bahar aylarının gelmesine rağmen Düzce’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Sinekli, Sakarca, Eğrelti, İkizler gibi yaylalarda etkili olan kar yağışı sebebi ile bölge beyaz örtü ile kaplandı. Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı bölgelerde mart ayında kar yağışının devam etmesi gerektiğini belirten ve Sinekli yaylasında yaşayan Mehmet Albayrak, “Bugün 21 Mart 2024. Karla gelen güzellik. Bu sene diğer yıllara baktığımızda bu sene ki kadar az bir kar burada görmedim. 6 yıldır Sinekli yaylasında yaşıyorum. Geçen yılda Mart ayında yağmıştı ama bu yıl kar yağmazsa kuraklık yaşayacağımız kesin. Şu anda dağlarda kar kalmadı. Yine yağan bir kar var. Köylümüzün fındığı var. Ekini var bir taraftan kar yağsın diye dilerken bir taraftan da büyük bir kitleyi etkileyen ciddi bir gelir kaybı olacak dondan dolayı. Allah hayırlısını nasip etsin herkese. Olduğumuz yer Düzce-Bolu sınırı. Abant’ın hemen üstünde kalıyoruz” ifadelerini kullandı.

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