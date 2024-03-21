BIST 9.141
DOLAR 31,93
EURO 34,78
ALTIN 2.229,36
HABER /  GÜNCEL

Demir kafesli ringlerde horoz dövüşüne ceza yağdı

Demir kafesli ringlerde horoz dövüşüne ceza yağdı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde horoz dövüştüren 34 kişiye toplam 218 bin 450 TL para cezası kesildi, şahıslar gözaltına alındı. Dövüştürülen horozlar ise veteriner hekim kontrolü sonrası Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Abone ol

Manavgat İlçesi Sarılar Mahallesi'nde horoz dövüştürüldüğünün tespit edilmesi üzerine Jandarma Suç Araştırma Timleri ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla operasyon düzenledi. Belirlenen adrese gelen ekipler, burada yaptıkları aramada 9 dövüş horozu, 2 demir kafes, 9 dövüş horozu kafesi, 2 horoz dövüştürme ringi, 20 bin 230 TL ve 270 euro bahis geliri, 16 misafir giriş kartı, 1 havalı tüfek, bahis defteri ve tartı malzemelerine el koydu.

ÖNCEKİ HABERLER
Mehmet Büyükeşi'den Süper Kupa açıklaması
Mehmet Büyükeşi'den Süper Kupa açıklaması
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
İzmir’de tırın altında kalan emekli polis hayatını kaybetti
İzmir’de tırın altında kalan emekli polis hayatını kaybetti
Kuyucak'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Kuyucak'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Aziz Yıldırım'dan şike ve ceza açıklaması!
Aziz Yıldırım'dan şike ve ceza açıklaması!
Bıçaklı kavgada 3 lise öğrencisi yaralandı!
Bıçaklı kavgada 3 lise öğrencisi yaralandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz mesajı
Mısır ve ABD Dışişleri Bakanları, Gazze'de ateşkesi görüştü
Mısır ve ABD Dışişleri Bakanları, Gazze'de ateşkesi görüştü
Düzce’nin yüksek tepeleri beyaza büründü
Düzce’nin yüksek tepeleri beyaza büründü
Acun Ilıcalı'dan yabancı hakem önerisi: Yüzde 80’ini yok ederiz
Acun Ilıcalı'dan yabancı hakem önerisi: Yüzde 80’ini yok ederiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren pankart davasında beraat kararı bozuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren pankart davasında beraat kararı bozuldu
10 ayrı bölgeye çığ düştü: Ekipler yol açma çalışmalarını sürdürüyor
10 ayrı bölgeye çığ düştü: Ekipler yol açma çalışmalarını sürdürüyor