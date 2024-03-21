Cumhurbaşkanı Erdoğan: Para desteleriyle kule yapmak dışında icraatları yok

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kilis mitinginde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhalefetin neler peşinde koştuğunu zaten sizler de biliyorsunuz. Para desteleriyle kule yapmak dışında icraatları yok. Hayırdır bu parayı ne yapacaksınız?'' diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kilis mitinginde açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Kilis, senin her halin güzel. Kilis'in gönlümüzde müstesna yeri vardır. Her iki seçimde de çok kararlı şekilde bu kardeşinize sahip çıktığınız için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Yol arkadaşlığımızı daha da güçlendirmiş olduk. Kilis'in bizden beklentilerinin farkındayız. Sizlere layık olmak için daha fazla çalışacak ter dökeceğiz. Eser ve hizmet üretmeye devam edeceğiz.

"Şu anda meydanda 28 bin kişi bulunuyor"

Meydanda şu an ne kadar vatandaşımız var diye sordu. Şu anda meydanda 28 bin kişi var dediler. Allah nazardan saklasın.

Kilis'te 33 kardeşimiz depremlerde hayatını kaybetti. Vefat eden tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Elimizi deprem bölgesinden hiç çekmedik.

Deprem ülkemizin en önemli meselesiyken halen bu çevrelerin gereken dersleri almadığını görüyoruz. Deprem turistleri ise bölgeye şöyle bir uğrayıp enkazlar önünde poz verip gittiler. Kendilerine oy vermediler diye depremzedelerimize yapılan hakaretleri burada saymıyorum bile. Bu ahlaksızlıkları unutmayız, unutturmayız.

Reklama harcadıkları meblağlar depreme ayırdıkları bütçeden katbekat daha fazla. Türkiye, asrın tabi afetlerinden birini yaşamamış gibi hareket ediyorlar.

200 bin evi hak sahiplerine kavuşturmayı hedefliyoruz

Her ay 15-20 bin civarında konut ve köy evini teslim edeceğiz. Yıl sonuna kadar 200 bin evi hak sahiplerine kavuşturmayı hedefliyoruz.

Kilisli depremzedelerimize sadece kira yardımı olarak 72 milyon lira ödeme yaptık. Şehrimize 500 milyonun üzerinde kaynak aktardık. Bu zor günlerinde Kilis'in yanında olduğumuzu gösterdik. Kilis'i sahipsiz bırakmayacağız.

Para desteleriyle kule yapmak dışında icraatleri yok

Kilis, milli mücadelenin de kahraman şehirlerinden biridir. Tek bir gayemiz var o da Kilis'in kalkınmasıdır, refahının artmasıdır. Muhalefetin neler peşinde koştuğunu zaten sizler de biliyorsunuz.

Onlar siyasi ikballeri uğruna her türlü gayrı meşru yola başvurmaktan çekinmiyorlar. Para desteleriyle kule yapmak dışında icraatleri yok. Hayırdır bu parayı ne yapacaksınız? CHP'ye bina alacaklarmış. Akıllı telefon teknolojisi henüz CHP'ye ulaşmamış. İşin kolayı varken zoru tercih etmişlerdir. 5-6 kişi saatlerce dolar-avro saymaya yetişemiyorlar. Paranın nereden geldiği ve nereye gittiği de belli değil. Halka tatmin edici cevap veremediler. Aslında kendisi hesap uzmanı olan Bay Kemal izah edebilirdi. Ama sesi soluğu çıkmıyor. Ne para işlerinde ne ittifak işlerinde bu sözlerine sadık kalırlar.

"İçi farklı, dışı farklı muhalefet anlayışı ile karşı karşıyayız"

Neyin karşılığında hangi ilçelerde adaylarını çektiklerinden, devşirme adaylarla ne yapmaya çalıştıklarından CHP'li pek çok yöneticinin de DEM'e oy verenlerin haberi yok. Doğan görünümlü şahin misali dışı farklı içi farklı bir muhalefet anlayışıyla karşı karşıyayız.

Hiçbir işi gizli saklı yapmadık. Meydanlarda verdiğimiz sözleri göreve geldiğinde unutanlardan olmadık. Kilis'e 21 yılda toplam 26 milyar lira yatırım yaptık.