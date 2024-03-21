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İskenderun’da ev aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi

İskenderun’da ev aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi

Hatay’da polis ekipleri, bir şahsın ikametinde yaptığı aramada uyuşturucu madde ve satıştan elde ettiği parayı ele geçirdi.

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Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte huzuru ve asayişi sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Uyuşturucu İmal ve Ticaretine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 20 Mart tarihinde İskenderun ilçesinde M.E. isimli şahsın ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada
4 parça halinde daralı 82 gram esrar, bin 725 adet captagon hap, 8 adet sentetik ecza hap, Uyuştucu satışından elde edinildiği düşünülen 23 bin 700 TL para ele geçirildi. Şüpheli M.E. isimli hakkında TCK 188. maddeden işlem yapıldı.

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