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BES'te kısmen ödeme uygulaması ertelendi

BES'te kısmen ödeme uygulaması ertelendi

BES, sistemden çıkış yapmadan ve kazandığı haklarını kaybetmeden birikimlerinin yüzde 50'ye kadar olan kısmını alabilme imkanı sunma kararı aldı ancak bu karar, 1 Temmuz'da uygulamada olacak.

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Belirli katılımcılara bireysel emeklilik sistemi (BES) ile ilgili yeni bir karar alındı.

BES'ten çıkmadan nakit ihtiyaçlarına çözüm sunması amaçlanan kısmi çekiş uygulamasının yürürlülük tarihi 1 Temmuz'a ertelendi.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından hazırlanan "Bireysel Emeklilik Sisteminde Kısmen Ödeme Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayınlandı.

26 Mart'ta değil 1 Temmuz'da başlanacak

Buna göre, 26 Mart'ta başlaması planlanan kısmen ödeme yönetmeliği 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek.

Kısmen ödeme uygulaması

Kısmen ödeme uygulaması, BES katılımcısının belirlenen şartları sağlaması halinde eğitim, evlilik, konut alımı ve eğitim gibi hayatın önemli aşamalarında yeterli nakit paraya sahip olamadığı durumlarda sistemden çıkış yapmadan ve kazandığı haklarını kaybetmeden birikimlerinin yüzde 50'ye kadar olan kısmını alabilme imkanı tanıyor.

BES
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