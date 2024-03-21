BIST 9.141
DOLAR 31,97
EURO 34,83
ALTIN 2.244,64
HABER /  GÜNCEL

Şehit Tabip Teğmen Hulusi Elçi memleketi Bingöl'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Tabip Teğmen Hulusi Elçi memleketi Bingöl'de son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan sızma ve saldırı girişiminde şehit olan 27 yaşındaki Tabip Teğmen Hulusi Elçi'nin cenazesi, Bingöl'de toprağa verildi.

Abone ol

27 yaşındaki şehidin Bingöl Devlet Hastanesi morgundan alınan naaşı, Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'ndeki Selahaddin-i Eyyubi Camii'ne götürüldü.

Şehidin Umre'den gelen annesi Hatice, kardeşi Yusuf ve babaannesi Hayriye Elçi ile yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Törene katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dede Çerkez Elçi ve şehidin yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.

"Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi bozamayacaklar"

Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, tarihten bu yana vatan, millet ve mukaddesat için canlarını feda eden tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Şehitler sayesinde bugün ayakta, birlik ve huzur içinde olunduğunu dile getiren Yılmaz, şehidin yakınlarının acısının kendi acıları olduğunu ifade etti.

Yılmaz, Bingöl'ün de terörle mücadelede çok sayıda şehit verdiğini belirterek şunları kaydetti:

"Türk Silahlı Kuvvetleri'mize, silah arkadaşlarına, aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Bu menfur eylemi yapan terör örgütünü ve arkasındaki yapıları da en güçlü şekilde lanetliyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi bozamayacaklar. Bu ülkeyi, bu milleti güçten düşüremeyecekler. Terörün ne yapmak istediğini çok iyi anlayıp, tam tersine hareket etmemiz lazım. Onlar bölünmeyi istedikçe bizim daha çok bütünleşmemiz, fitne fesatla kardeşliğimizi bozmaya çalıştıkça bizim kardeşliğimizi, birliğimizi daha da yüceltmemiz lazım. Böyle yaptık, böyle yapmaya da devam edeceğiz. Nerede olursa olsun terörle mücadelemizin en güçlü ve kararlı şekilde sürdüğünü, sürmeye devam edeceğini tekrar ifade etmek istiyorum. Uzaktan, yakından buraya gelen, cenazeye katılan şehit yakınımızın acısını paylaşan herkesten Allah razı olsun."

Daha sonra helallik alındı, dua okundu.

İl Müftüsü Mustafa Topal'ın kıldırdığı namazın ardından şehit Hulusi Elçi'nin cenazesi Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene, Vali Ahmet Hamdi Usta, AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, Elazığ 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, kurumlar ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
'Para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturmada Onur Öksel ifadeye çağrıldı
'Para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturmada Onur Öksel ifadeye çağrıldı
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy'un A Milli Takım kadrosundan çıkarılmasına tepki
Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy'un A Milli Takım kadrosundan çıkarılmasına tepki
BES'te kısmen ödeme uygulaması ertelendi
BES'te kısmen ödeme uygulaması ertelendi
Bakan Işıkhan'dan emekli promosyonlarıyla ilgili açıklama
Bakan Işıkhan'dan emekli promosyonlarıyla ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Para desteleriyle kule yapmak dışında icraatları yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Para desteleriyle kule yapmak dışında icraatları yok
İskenderun’da ev aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi
İskenderun’da ev aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den AYM açıklaması
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den AYM açıklaması
Demir kafesli ringlerde horoz dövüşüne ceza yağdı
Demir kafesli ringlerde horoz dövüşüne ceza yağdı
Mehmet Büyükeşi'den Süper Kupa açıklaması
Mehmet Büyükeşi'den Süper Kupa açıklaması
İzmir’de tırın altında kalan emekli polis hayatını kaybetti
İzmir’de tırın altında kalan emekli polis hayatını kaybetti
Kuyucak'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Kuyucak'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı