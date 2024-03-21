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HABER /  POLİTİKA

Engin Altay'dan Özgür Özel'e karşılama: Bir zamanlar çırağımdı

Sinop mitinginde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i 'Bir zamanlar benim çırağımdı' diyerek kalabalığa takdim eden Engin Altay'ın konuşması gündem oldu.

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Yerel seçim çalışmaları sahada devam ediyor. Bu kapsamda parti liderleri de il il dolaşıp seçmenle buluşuyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Sinop'taydı.

Burada düzenlenen mitinge katılan Özel'i, aynı zamanda Sinoplu olan CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay karşıladı.

Açılış konuşmasını da yapan Altay, Özel'i kalabalığa takdim ederek sahneye çağırdı. Altay'ın Özel'i tanıttığı cümleler ise gündeme oturdu.

"Bir zamanlar benim çırağımdı"

Özel'in bir zamanlar kendisinin çırağı olduğunu söyleyen Altay'ın konuşması, sosyal medyada dalga konusu oldu.

Altay, şu ifadeleri kullandı:

Hep birlikte görev yaptığımız, birlikte grup başkanvekilliği yaptığımız, şimdi artık Sayın Genel Başkanımız olan... Ama düne kadar benim kardeşim hatta benim çırağım sayılabilecek Özgür Özel'e hoş geldiniz diyoruz. Hep beraber. Sinop'a hoş geldiniz Sayın Genel Başkanım!

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