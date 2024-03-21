Yunanistan'dan 'Akkuyu'ya yakın takip! İki ile dikkat çektiler

Yunan Pentapostagma gazetesi, Türkiye'nin nükleer santral projeleri ve enerji yatırımlarını ele aldı: Türkiye nükleer enerji yatırımlarıyla, bu alanda kendi kendine yeten bir ülke oluyor. Batı'nın yaptırımlarından hiç etkilenmiyor.

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Türkiye'nin birçok alanda yaptığı yatırımlar ve stratejik gelişmeler Yunan kamuoyunda yakından takip ediliyor. Yunan basını, Türkiye'nin nükleer yatırımlarını mercek altına aldı. Sinop ve Trakya'daki iki yeni nükleer santral projesine dikkat çekildi.

"Türkiye nükleer enerji yatırımlarıyla, bu alanda kendi kendine yeten bir ülke oluyor. Batı'nın yaptırımlarından hiç etkilenmiyor, projelerine de hızla devam ediyor"

Yunan Pentapostagma gazetesi, Türkiye'nin nükleer santral projeleri ve enerji yatırımlarını bu ifadelerle anlattı.

Gazete, Türkiye'nin nükleer yatırımlarıyla ilgili geniş bir dosya haber hazırladı.

AKKUYU'NUN İLK REAKTÖRÜ DEVREYE GİRİYOR

Türkiye'nin bu alandaki yatırımlarını mercek altına aldı. Haberde, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki ilk reaktörün bu yıl içinde devreye gireceği belirtildi.

Sinop ve Trakya'da yapılacak nükleer santraller için çalışmaların sürdüğü hatırlatıldı.

"TÜRKİYE, NÜKLEER ENERJİYİ BARIŞÇIL AMAÇLA KULLANIYOR"

Türkiye'nin aynı zamanda küçük modüler reaktörler için de planlar geliştirdiğine dikkat çekildi. Bütün bu yatırımların, enerji alanında kendi kendine yeten bir ülke için büyük önem taşıdığı vurgulandı. Türkiye'nin nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullandığının da altı çizildi.