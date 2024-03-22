Kalp hastası bebek ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kalp yetmezliği olan yeni doğan bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

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Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gören yeni doğmuş bebeğin ileri tetkik ve tedavisine karar verildi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından bebek için kente ambulans uçak gönderildi. Ambulansla hastaneden alınarak Van Ferit Melen Havalimanı'na götürülen bebek, ambulans uçakla İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi'ne sevk edildi.