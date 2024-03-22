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23 yaşındaki Yusuf'u annesi feci halde buldu!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
23 yaşındaki Yusuf'u annesi feci halde buldu!

 Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, 23 yaşındaki Yusuf annesi tarafından yatağında ölü bulundu.

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 Köseoğlu Sitesi'nde ikamet eden ve vücut geliştirme sporuyla ilgilenen Yusuf Güvcin, annesi tarafından yatağında hareketsiz halde bulundu.

İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Güvcin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından ceset, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Güvcin'in önceki gün grip şikayetiyle Kuşadası Devlet Hastanesine başvurduğu, tedavisinin ardından evine döndüğü öğrenildi.

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